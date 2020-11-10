Глава космічного агентства: Україна має зайняти свою нішу у виробництві ракет
Як передає кореспондент "Укрінформу", про це під час конференції "Doing Space In UA" сказав голова Державного космічного агентства Володимир Усов.
"По-перше, ніша орбітальних сервісів, по-друге, ніша ракетно-космічної техніки нового покоління ракет носіїв з новими двигунами на нових компонентах пального, і по-третє, можливо, це космічні апарати, супутники", - сказав Усов.
Він нагадав, що наразі Україна успішно реалізовує декілька проєктів на замовлення своїх міжнародних партнерів. Один з них, спільно з компанією Northrop Grumman - це проєкт Antares. В межах цього проєкту «Південмаш» виготовляв центральний блок першого ступеня ракети-носія Аntares. Цей проєкт триває вже не один рік, і його замовником є NASA, де Україна є прямим учасником. Ще один проєкт - з Європейським космічним агентством ракета Vega, двигуни до цієї ракети виробляються на заводі "Південмаш". "Україна на найвищому рівні забезпечує своєю ракеткою технікою і NASA, і Європейське космічне агентство",- відзначив Усов.
Нагадаємо, що Зеленський порівняв "Південмаш" та "SpaceX"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- ВІДЕО Sony назвала дату виходу PlayStation 5
- ВІДЕО У Туреччині успішно випробували автомобіль, що літає
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ