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Глава космічного агентства: Україна має зайняти свою нішу у виробництві ракет

Україна на найвищому рівні забезпечує своєю ракеткою технікою і NASA, і Європейське космічне агентство
Україна має потенціал у виробництві ракетно-космічної техніки та повинна зайняти свою нішу у сегменті орбітальних сервісів.
Глава космічного агентства: Україна має зайняти свою нішу у виробництві ракет Фото: epa

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це під час конференції "Doing Space In UA" сказав голова Державного космічного агентства Володимир Усов.

"По-перше, ніша орбітальних сервісів, по-друге, ніша ракетно-космічної техніки нового покоління ракет носіїв з новими двигунами на нових компонентах пального, і по-третє, можливо, це космічні апарати, супутники", - сказав Усов.

Він нагадав, що наразі Україна успішно реалізовує декілька проєктів на замовлення своїх міжнародних партнерів. Один з них, спільно з компанією Northrop Grumman - це проєкт Antares. В межах цього проєкту «Південмаш» виготовляв центральний блок першого ступеня ракети-носія Аntares. Цей проєкт триває вже не один рік, і його замовником є NASA, де Україна є прямим учасником. Ще один проєкт - з Європейським космічним агентством ракета Vega, двигуни до цієї ракети виробляються на заводі "Південмаш". "Україна на найвищому рівні забезпечує своєю ракеткою технікою і NASA, і Європейське космічне агентство",- відзначив Усов.

Нагадаємо, що Зеленський порівняв "Південмаш" та "SpaceX"

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11 10 2020 12:58
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