Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Глава МВС Естонії заявив про готовність відновити контроль на зовнішніх кордонах

Про це заявив в понеділок міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме
"Frontex як колективний орган прикордонної охорони Європейського Союзу повинен якомога швидше надати Греції і Болгарії в ситуації, що склалася, максимальну допомогу, щоб уникнути неконтрольованого вторгнення нової хвилі імміграції в Європу. За необхідності Естонія готова направити додаткові сили на зовнішні кордони Європи, щоб таким чином проявити свою солідарність", - сказав він.
Глава МВС Естонії заявив про готовність відновити контроль на зовнішніх кордонах Фото: Scanpix / Postimees

Естонська держава готова відновити повний прикордонний контроль на зовнішніх кордонах через нову хвилю мігрантів з Туреччини і поширення коронавірусу.

Про це заявив в понеділок міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Хельме зазначив, що Європа зіткнулася з двома кризами, які швидко розвиваються: міграційною та коронавірусом. У контексті міграційної кризи він наголосив на необхідності підтримати рішучі заходи, які вживають в цих умовах уряд Греції та інших країн для захисту своєї території і населення.

"Frontex як колективний орган прикордонної охорони Європейського Союзу повинен якомога швидше надати Греції і Болгарії в ситуації, що склалася, максимальну допомогу, щоб уникнути неконтрольованого вторгнення нової хвилі імміграції в Європу. За необхідності Естонія готова направити додаткові сили на зовнішні кордони Європи, щоб таким чином проявити свою солідарність", - сказав він.

За словами Хельме, Естонія уважно стежить як за розвитком міграційної кризи, так і за поширенням коронавірусу.

"За необхідності ми готові ввести на наших прикордонних пунктах і на зовнішніх кордонах повний контроль документів і організувати висилку або ізоляцію небажаних або небезпечних для держави людей", - підкреслив він.

Читайте також: Естонія замінила Польщу в Радбезі ООН, обіцяє пріоритет питанням України

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2020 17:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.