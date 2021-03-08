Про це йдеться у заяві МФО "За демократичну Білорусь"

У документі наголошується, що 27 липня представник ініціативи колишніх білоруських силовиків ByPo Ігор Макар повідомляв, що Комітет державної безпеки Білорусі розпочав масштабну операцію із затримання найвпливовіших прихильників опозиції за кордоном, зокрема експертів та лідерів протестного руху.

Глава МВС Монастирський має взяти під особистий контроль розслідування смерті Шишова - Міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" у Верховній Раді закликає міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського взяти розслідування смерті громадянина Білорусі, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова під особистий контроль, оскільки є обґрунтовані підозри вважати причетними до цього режим президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого США та ЄС не визнають законно обраним, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Віталій Шишов міг бути вбитим білоруськими спецслужбами або найманцями за опозиційну діяльність", - йдеться в тексті заяви, яку оприлюднив у своєму Telegram-каналі у вівторок голова МФО "За демократичну Білорусь", народний депутат фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Олексій Гончаренко.

У документі наголошується, що 27 липня представник ініціативи колишніх білоруських силовиків ByPo Ігор Макар повідомляв, що Комітет державної безпеки Білорусі розпочав масштабну операцію із затримання найвпливовіших прихильників опозиції за кордоном, зокрема експертів та лідерів протестного руху. За його словами, операція під назвою "Трест" відбувається одразу у декількох країнах, де проживають опозиціонери.

"Просимо перевірити цю інформацію та причетність білоруських спецслужб до смерті голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, Шишов зник у понеділок в Києві і був знайдений повішеним у вівторок в одному з київських парків недалеко від місця його проживання. Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця події. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.

Як повідомляється на сторінках "Білоруського дому в Україні" в Instagram і Twitter, Шишов переїхав до України восени 2020 року після участі в протестах у Гомелі. В організації він займався допомогою релокантам, проведенням політичних акцій, зверненням до держорганів для просування законопроектів, які допомагають білорусам в Україні, і формуванням діаспори.

За даними ЗМІ, "Білоруський дім в Україні" - це громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі з житлом та працевлаштуванням в Україні.

Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/7230

Нагадамо, що голову "Білоруського дому в Україні" знайдено повішеним. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.