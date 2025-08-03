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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Британії визнав свою відповідальність за скандал між Зеленським і Трампом

03 серпня 2025, 13:22
Глава МЗС Британії визнав свою відповідальність за скандал між Зеленським і Трампом
джерело davidlammy.co.uk
Він зазначив, що "українців запросили в останній момент, а британці були зосереджені на власній зустрічі з Трампом".

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі назвав себе відповідальним за емоційну суперечку Володимира Зеленського і Дональда Трампа в лютому, через яку виник міжнародний скандал.

Про це повідомляє The Guardian.

Леммі згадав зустріч президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого, коли у нього виникла перепалка з президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

"Якщо чесно - я відчув: Аххх! Чому я не зробив більше, щоб підготувати наших українських колег до цієї зустрічі?", - заявив Леммі.

Міністр тут же відповів на своє запитання. Він зазначив, що "українців запросили в останній момент, а британці були зосереджені на власній зустрічі з Трампом".

За словами Леммі, це призвело до нестачі часу, "тому я просто був надто суворим до себе, але все одно відчував провину".

Як відомо, 28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Сварка в Овальному кабінеті викликала слова підтримки Зеленського з боку ключових європейських союзників, зокрема Франції та Німеччини.

Україну підтримали європейські лідери, а також очільники ЄС.

Дональд ТрампБританіясваркаВолодимир ЗеленськийДевід Ламмі

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