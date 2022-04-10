Глава Нацбанку України подав у відставку
Заява публікована на сайті НБУ.
Шевченко пояснює своє вирішення проблемами зі здоров'ям.
"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президенту України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави - і у мирний, і у воєнний час. З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни", - йдеться у заяві (повний текст - на сайті НБУ).
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цього тижня парламент розгляне заяву про відставку голови НБУ.
Раніше в НБУ повідомили, що обсяг грошових переказів в Україну збільшився.
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