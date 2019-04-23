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Глава Тернопільської ОДА анонсував свою відставку
Про свою відставку раніше оголосили очільники Львівської та Миколаївської ОДА
Фото: з відкритих джерел
Він опублікував відповідне відеозвернення у Facebook.
Нагадаємо, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.
Водночас, народний депутат Володимир Парасюк Парасюк каже, що не проти очолити Львівську ОДА.
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23 04 2019 18:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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