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Глава Тернопільської ОДА анонсував свою відставку

Про свою відставку раніше оголосили очільники Львівської та Миколаївської ОДА
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що піде з посади після інавгурації нового президента - шоумена Володимира Зеленського.
Глава Тернопільської ОДА анонсував свою відставку Фото: з відкритих джерел

Він опублікував відповідне відеозвернення у Facebook.

Нагадаємо, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку

Водночас, народний депутат Володимир Парасюк Парасюк каже, що не проти очолити Львівську ОДА.

 
 
 
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23 04 2019 18:10
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