Глава Тернопільської ОДА анонсував свою відставку Про свою відставку раніше оголосили очільники Львівської та Миколаївської ОДА

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що піде з посади після інавгурації нового президента - шоумена Володимира Зеленського.

Фото: з відкритих джерел

Він опублікував відповідне відеозвернення у Facebook. Нагадаємо, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку. Водночас, народний депутат Володимир Парасюк Парасюк каже, що не проти очолити Львівську ОДА.

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