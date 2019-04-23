Парасюк каже, що не проти очолити Львівську ОДА

Народний депутат Володимир Парасюк прокоментував своє можливе призначення на посаду голови Львівської обласної адміністрації.

Інформацію про те, що нардеп може очолити ОДА після відставки Олега Синютки поширювали у низці ЗМІ.

"Я теж читав, але я не можу зараз підтвердити чи спростувати. Я такої інформації просто не маю. Не знаю, хто запустив це в засоби масової інформації, але я б подумав. Це є певний об'єм роботи, який можна показати. Я думаю, що моя персона там була б значно ефективніша, ніж у Верховній Раді", - сказав депутат, інформує Hromadske.