ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат Володимир Парасюк прокоментував своє можливе призначення на посаду голови Львівської обласної адміністрації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парасюк каже, що не проти очолити Львівську ОДА
"Я не можу зараз підтвердити чи спростувати"
Фото: rian.com.ua
Інформацію про те, що нардеп може очолити ОДА після відставки Олега Синютки поширювали у низці ЗМІ.
"Я теж читав, але я не можу зараз підтвердити чи спростувати. Я такої інформації просто не маю. Не знаю, хто запустив це в засоби масової інформації, але я б подумав. Це є певний об'єм роботи, який можна показати. Я думаю, що моя персона там була б значно ефективніша, ніж у Верховній Раді", - сказав депутат, інформує Hromadske.
Нагадаємо, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.
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23 04 2019 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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