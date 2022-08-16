CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що заклади освіти активно готуються до початку навчального року, проте лише 41% з них облаштували укриттями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Менше половини закладів освіти забезпечені укриттями, найкраще з цим - на Львівщині - МВС
Фото: МВС
Про це йдеться у повідомленні МВС України в Telegram.
Уточнюється, що впродовж півтора місяця співробітники МВС разом з освітянами беруть участь в обстеженні об'єктів закладів освіти. Вони допомагають місцевій владі та керівникам цих закладів у створенні безпечних умов для організації навчання. Повідомляється, що за цей період перевірено понад 80% освітніх закладів, або понад 21 тис об’єктів.
"Головну роль в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні за нашими даними укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів", - зазначив міністр.
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16 08 2022 20:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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