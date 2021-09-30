На Львівщині у горах перекинувся автомобіль з туристами, є постраждалі 29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання внаслідок чого травмовано 5 осіб

У Львівській області у горах перекинувся автомобіль з туристами.

Фото: 1news.zp.ua

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