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На Львівщині у горах перекинувся автомобіль з туристами, є постраждалі
29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання внаслідок чого травмовано 5 осіб
Фото: 1news.zp.ua
Про це повідомляє ДСНС України.
"29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання внаслідок чого травмовано 5 осіб", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості було транспортовано, передано медпрацівникам та госпіталізовано.
Як повідомлялося, 29 вересня у селищі Козин Київської області в дорожньо-транспортній пригоді загинули дві людини.
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