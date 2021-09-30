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На Львівщині у горах перекинувся автомобіль з туристами, є постраждалі

29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання внаслідок чого травмовано 5 осіб
У Львівській області у горах перекинувся автомобіль з туристами.
На Львівщині у горах перекинувся автомобіль з туристами, є постраждалі Фото: 1news.zp.ua
Про це повідомляє ДСНС України.
 
"29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання внаслідок чого травмовано 5 осіб", - ідеться в повідомленні.
 
Зазначається, що постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості було транспортовано, передано медпрацівникам та госпіталізовано.
 
Як повідомлялося, 29 вересня у селищі Козин Київської області в дорожньо-транспортній пригоді загинули дві людини.
 
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30 09 2021 09:56
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