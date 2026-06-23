Глава Єврокомісії готує візит до Вірменії після перемоги проєвропейських сил

Нещодавні вибори у Вірменії завдали удару по російському впливу в регіоні.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн готується до поїздки до Вірменії наступного тижня.

Про це стало відомо Politico від трьох осіб, обізнаних із планами.

Делегація ЄС, до складу якої також увійде комісарка з питань розширення Марта Кос, відвідає Вірменію, щоб продемонструвати підтримку прем'єру Ніколу Пашиняну після того, як його проєвропейська партія здобула переконливу перемогу на червневих парламентських виборах. Візит запланований на 1 липня, хоча деталі ще не остаточно узгоджені.

Поїздка відбудеться на тлі того, як Пашинян прагне закріпити відхід Вірменії від москви та поглибити зв'язки з ЄС після голосування, яке широко розглядається як референдум щодо геополітичного майбутнього країни. "Ми бачимо, що країна перебуває під інтенсивним і постійним тиском з боку росії; цей візит стане потужним сигналом підтримки, який стане продовженням вже наданої конкретної допомоги", – зазначив один із посадовців ЄС, додавши, що це дасть зрозуміти: "Європа поруч із вами".

Нагадаємо, ця поїздка стане другою для фон дер Ляєн до Вірменії за менш ніж два місяці. У травні вона перебувала в Єревані на саміті Європейського політичного співтовариства, а також взяла участь у першому саміті ЄС–Вірменія.