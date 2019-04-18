Гнучкі телефони Samsung зламалися за кілька днів, - ЗМІ
"Екран на моєму демонстраційному примірнику Galaxy Fold повністю зламаний і став непридатним для використання усього через два дні. Чи поширена ця проблема, важко сказати", - написав у Twitter Марк Гурман із Bloomberg, інформує BBC.
"Щось трапилося з моїм екраном Galaxy Fold і він набряк. Не знаю, як це сталося, і я чекаю відповіді від Samsung. Він зламаний", - заявив Дітер Бон із технологічного видання The Verge.
Стів Ковач із CNBC розмістив відео з телефоном, підписавши його: "Після одного дня використання".
Samsung заявив, що отримав "кілька повідомлень" про пошкодження основного дисплея, і "ретельно огляне ці пристрої сам, аби визначити причину проблеми". Однак це - суттєвий удар по надіях компанії здивувати світ дивайсом, який, на перший погляд, мав би стати технічним дивом.
Однією з причин проблеми може бути те, що деякі рецензенти видалили з екрану плівку, оскільки вважали її захисним шаром, який наносять на всі нові смартфони.
Марк Гурман із Bloomberg зняв її, як і рецензент з YouTube Маркес Браунлі. А от Стів Ковач плівку не чіпав, але каже, що проблеми виникли і в його пристрою.
Рецензенти, які стикнулися з проблемами, твердять, що лагідно поводилися з пристроєм.
"Що б не сталося, це, безумовно, не тому, що я погано ставився до цього телефону", - написав Бон у The Verge.
Нагадаємо, 21 лютого Смартфон продемонстрували на Samsung Galaxy Unpacked 2019, заході, на якому представляли новинки з серії Galaxy S10.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою УкраїниЄдина сільська громада на сході України, яку вночі видно із космосу
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку