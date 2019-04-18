Гнучкі телефони Samsung зламалися за кілька днів, - ЗМІ

Цього тижня компанія Samsung розіслала свій дивовижний новий смартфон, що згинається, низці засобів масової інформації.

"Екран на моєму демонстраційному примірнику Galaxy Fold повністю зламаний і став непридатним для використання усього через два дні. Чи поширена ця проблема, важко сказати", - написав у Twitter Марк Гурман із Bloomberg, інформує BBC.

"Щось трапилося з моїм екраном Galaxy Fold і він набряк. Не знаю, як це сталося, і я чекаю відповіді від Samsung. Він зламаний", - заявив Дітер Бон із технологічного видання The Verge.

Стів Ковач із CNBC розмістив відео з телефоном, підписавши його: "Після одного дня використання".

Samsung заявив, що отримав "кілька повідомлень" про пошкодження основного дисплея, і "ретельно огляне ці пристрої сам, аби визначити причину проблеми". Однак це - суттєвий удар по надіях компанії здивувати світ дивайсом, який, на перший погляд, мав би стати технічним дивом.

Однією з причин проблеми може бути те, що деякі рецензенти видалили з екрану плівку, оскільки вважали її захисним шаром, який наносять на всі нові смартфони.

Марк Гурман із Bloomberg зняв її, як і рецензент з YouTube Маркес Браунлі. А от Стів Ковач плівку не чіпав, але каже, що проблеми виникли і в його пристрою.

Рецензенти, які стикнулися з проблемами, твердять, що лагідно поводилися з пристроєм.

"Що б не сталося, це, безумовно, не тому, що я погано ставився до цього телефону", - написав Бон у The Verge.

Нагадаємо, 21 лютого Смартфон продемонстрували на Samsung Galaxy Unpacked 2019, заході, на якому представляли новинки з серії Galaxy S10.