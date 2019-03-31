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Голосування у Варшаві продовжилося після закриття дільниці

Рішення про продовження голосування ухвалив голова дільничної комісії
Закордонна виборча дільниця у столиці Польщі Варшаві, де протягом усього дня були значні черги виборців, продовжила роботу після 20 години за місцевим часом через те, що кількасот людей так і не змогли проголосувати.
Голосування у Варшаві продовжилося після закриття дільниці Фото: Укрінформ

За свідченням очевидців, рішення про продовження голосування ухвалив голова дільничної комісії.

Зокрема, варшавський кореспондент "Укрінформу" Юрій Банахевич повідомив на своїй facebook-сторінці, що на час планового закриття дільниці у черзі лишалося близько 300 людей.

"Всіх людей впустили у дворик посольства, посольство надає максимальне сприяння. Нестандартне, але максимально правильне рішення", - зазначив журналіст. Також черга проходить у самому приміщенні. Кореспондент опублікував фото людей, що очікують на можливість проголосувати, інформує "Європейська правда".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила перші дані про явку на виборах президента України станом на 20:00. За даними з 74 із 199 територіальних виборчих округів, явка становила 63,99%.

Як відомо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

 
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31 03 2019 21:47
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