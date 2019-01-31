Голова Херсонської ОДА просить правоохоронців перевірити заяву батька Гандзюк

Батько Гандзюк заявив про спроби тиску після його відкритого листа до Порошенка і Тимошенко

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв звернувся до правоохоронців з проханням перевірити факти, про які заявив батько загиблої активістки Катерини Гандзюк, щодо його причетності до трагедії.

"Вчора я звернувся до правоохоронних органів: генерального прокурора України, голови Служби безпеки України В. Грицака та міністра внутрішніх справ України з проханням перевірити викладені в зверненні батька (Катерини Гандзюк – ред.) факти", – повідомляє прес-служба ОДА.

"У випадку, якщо заява Віктора Гандзюка (батька Катерини – ред.) не містить ніяких правдивих фактів, прошу в межах компетенції вжити заходів для встановлення осіб, причетних до "формування політизованої" думки Віктора Михайловича Гандзюка і її подальшого поширення...", – заявив Гордєєв.

Він вимагає притягнути цих осіб до відповідальності "за спонукання до вчинення батьком Катерини діяння, за яке статтею 384 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність, тобто завідомо неправдиві показання, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині".

Нагадаємо, 28 січня Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".