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Голова Мінекономіки виступає за скасування ЄСВ

Він додав, що на практиці змінювати систему податків дуже складно, тому що є великі видатки
За його словами, податки мають стимулювати створення робочих місць та підвищення зарплат. Міністр вважає, що для цього потрібно максимально знизити податки на працю та збільшити податки на активи.
Голова Мінекономіки виступає за скасування ЄСВ Фото: з вільних джерел

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов запропонував до обговорення низку рішень для податкової реформи, зокрема, скасування єдиного соціального внеску та зниження податку на доходи фізосіб, повідомляє "Економічна Правда".

За його словами, податки мають стимулювати створення робочих місць та підвищення зарплат. Міністр вважає, що для цього потрібно максимально знизити податки на працю та збільшити податки на активи.

 

Міністр навів своє бачення податкової реформи:

  • Відмінити ЄСВ.
  • Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.
  • Для компенсації, підняти податок на нерухомість, на землю та інші активи.
  • Покращити збір податків на нерухомість та інші активи.
  • Не чіпати ПДВ. Покращити його збір.
  • Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.
  • Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу та створення достатньої кількості робочих місць.

"Всі ці 8 пунктів - до обговорення. Ідея цих пунктів - зняти з порядку денного питання ФОПів, забезпечити стимули для створення робочих місць, підвищення зарплат, та зменшення безробіття", - зазначив міністр.

Він додав, що на практиці змінювати систему податків дуже складно, тому що є великі видатки.

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28 10 2019 11:36
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