Голова Миколаївської ОДА Савченко написав заяву про відставку, - ЗМІ

Раніше голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку

Очільник Миколаєвської обладміністрації Олексій Савченко написав заяву про відставку.

Інформацію УП повідомило джерело в оточенні Порошенка.

Раніше, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.

Нагадаємо, влітку 2016 року за підозрою в отриманні хабара затримали першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколу Романчука. У його будинку знайшли сотні тисяч доларів та золоті прикраси.

Після цього активісти звернулися до президента з вимогою звільнити і губернатора Вадима Мерікова.

Останній, за словами Петра Порошенка, написав заяву про звільнення.

На цьому фоні Миколаївську ОДА очолив нардеп від БПП Олексій Савченко.