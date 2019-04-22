ПОЛІТИКА НОВИНИОчільник Миколаєвської обладміністрації Олексій Савченко написав заяву про відставку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова Миколаївської ОДА Савченко написав заяву про відставку, - ЗМІ
Раніше голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку
Олексій Савченко. Фото: mnyug.com
Інформацію УП повідомило джерело в оточенні Порошенка.
Раніше, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.
Нагадаємо, влітку 2016 року за підозрою в отриманні хабара затримали першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколу Романчука. У його будинку знайшли сотні тисяч доларів та золоті прикраси.
Після цього активісти звернулися до президента з вимогою звільнити і губернатора Вадима Мерікова.
Останній, за словами Петра Порошенка, написав заяву про звільнення.
На цьому фоні Миколаївську ОДА очолив нардеп від БПП Олексій Савченко.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 04 2019 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента