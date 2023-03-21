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Голова МЗС Естонії прибув до Києва і взяв участь у засіданні ВР

21 березня 2023, 15:58
Голова МЗС Естонії прибув до Києва і взяв участь у засіданні ВР
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сьогодні прибув то столиці.

Під час свого візиту він взяв участь у засіданні Верховної Ради.

Міністр написав у Twitter.

Глава МЗС Естонії провів зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"У мене була гарна зустріч з Русланом Стефанчуком у Києві, Україна. Ми обговорили підвищення ціни війни для росії, включаючи запровадження додаткових санкцій проти рф та зниження верхньої межі ціни на нафту, щоб уникнути обходу санкцій. Також говорили про шлях України до ЄС та НАТО"», - йдеться в твіті.

Також ​​з несподіваним візитом до України приїхав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

ЕстоніяРейнсалу

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