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Голова МЗС Німеччини привітав повернення Росії до ПАРЄ

"Росія належить до Ради Європи - з усіма правами і обов'язками, що випливають з цього"
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи.
Голова МЗС Німеччини привітав повернення Росії до ПАРЄ Фото: EPA/UPG

"Росія належить до Ради Європи - з усіма правами і обов'язками, що випливають з цього", - сказав міністр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

Він "вітає досягнутий компроміс, щоб Росія залишилася в Раді Європи".

"Це добра новина для російського громадянського суспільства", - зазначив Маас.

Раніше українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації. 

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25 06 2019 14:53
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