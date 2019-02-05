Голова партії Меркель виступила на захист "Північного потоку-2"

Очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступила на захист "Північного потоку-2".

За словами Крамп-Карренбауер, ХДС "завжди заявляв, що підтримує цей проект, незалежно від того, чи лежить у нас до нього душа", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на українську службу Deutsche Welle.

Роль природного газу в Німеччині як альтернативного джерела енергії зростатиме, враховуючи наміри країни у найближчі роки повністю відмовитися від використання вугілля і атомної енергії, вказала Крамп-Карренбауер.

Водночас вона зазначила, що розуміє занепокоєння з приводу газогону з боку сусідніх з Німеччиною східноєвропейських країн, зокрема України та Польщі. Крамп-Карренбауер зазначила, що канцлерка ФРН Анґела Меркель "дуже активно бореться за те, щоб врегулювати гарантії безпеки для України".

Коментуючи критичну щодо російсько-німецького енергетичного проекту риторику спільного кандидата від блоку ХДС/ХСС на майбутніх виборах в Європарламент Манфреда Вебера, Крамп-Карренбауер заявила, що вважає його позицію "цілком нормальною".

У квітні Вебер у інтерв'ю польській газеті The Polska Times заявив, що, якщо його оберуть головою Єврокомісії, він зробить все можливе, щоб заблокувати будівництво газопроводу. При цьому політик висловив упевненість в тому, що цей проект - "не в інтересах Євросоюзу", оскільки він посилить залежність ЄС від російської сировини.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила оновлену газову директиву, що регулюватиме питання постачання газу до Європи морськими газопроводами та може завадити реалізації російського газопроводу "Північний потік-2".