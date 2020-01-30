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Голова податкового комітету Ради розповів подробиці ідеї "податку для Facebook"

"До речі, щодо Facebook у нас вже є законопроєкт, там мова йде тільки про ПДВ на електронні послуги, а не податок на прибуток", - додав голова податкового комітету ВР
За словами нардепа, Facebook, фактично, ухиляється від податків. Гетманцев вважає, що ця норма Податкового кодексу з самого початку була "мертвонародженою", бо немає суб'єкта оподаткування в розумінні Податкового кодексу, а, значить, немає механізму стягування податку.
Голова податкового комітету Ради розповів подробиці ідеї "податку для Facebook" фейсбук месенджер

Якщо нерезидент веде діяльність на території України, він має платити податки, повідомляє "Економічна правда".

Про це в інтерв'ю liga.net заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, коментуючи законопроєкт №2634 про ПДВ для нерезидентів.

"У нас є така норма в Податковому кодексі: іноземна компанія, яка працює в Україні без реєстрації вважається такою, що ухиляється від податків. Суперечку повинні врегулювати наші служби", - зазначив Гетманцев.

За словами нардепа, Facebook, фактично, ухиляється від податків. Гетманцев вважає, що ця норма Податкового кодексу з самого початку була "мертвонародженою", бо немає суб'єкта оподаткування в розумінні Податкового кодексу, а, значить, немає механізму стягування податку.

"До речі, щодо Facebook у нас вже є законопроєкт, там мова йде тільки про ПДВ на електронні послуги, а не податок на прибуток", - додав голова податкового комітету ВР.

У відповідь на питання, як стягувати податок, якщо юридично іноземні корпорації, як Facebook, не мають до України відношення, він заявив:

"Закон 1210 дає податкової додаткові можливості: тепер можна перевіряти не просто суб'єкта, а саму діяльність, яку нерезидент проводить на території України. Адже дуже часто нерезиденти ведуть господарську діяльність тут, але не реєструють постійні представництва".

Водночас Гетманцев погодився, що змусити такі компанії платити податки складно, але можливо.

"Це складне питання, це проблема. Є досить складна процедура виконання податкових рішень. Найімовірніше, ми будемо залучати до податкової відповідальності і представництва компаній, якщо вони є. До того ж, багато є солідних міжнародних компаній, які самі будуть йти на зустріч", - сказав нардеп.

"Якщо компанія котирується на біржі, для неї не потрібні суперечки і звинувачення в країнах Східної Європи про ухилення від оподаткування", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що у Раді хочуть ввести 20% податок на послуги від Youtube, Google, Facebook та інших корпорацій.
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30 01 2020 13:25
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