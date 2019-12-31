Голова правління УЗ припиняє контракт із компанією
Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі, повідомляє "Економічна правда".
"Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні наглядової ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене", - сказав Кравцов.
Він додав, що подробиці щодо зміни роботи повідомить "після прийнятих формальних рішень".
"Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою - покращення стану Укрзалізниці і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури.
А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам", - підкреслив також Кравцов.
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