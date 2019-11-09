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Голова ЦВК: Розпуск комісії ставить під сумнів легітимність проведених виборів

"ЦВК була абсолютно незалежною, рівновіддаленою від усіх політичних сил. Саме це стало запорукою успішного результату проведених виборчих кампаній"
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук вважає, що комісія працювала належним чином, а можливий розпуск Центрвиборчкому ставить під сумнів легітимність виборчих процесів, проведених нинішнім складом комісії.
Голова ЦВК: Розпуск комісії ставить під сумнів легітимність проведених виборів Фото: з вільних джерел

"Я наголошую, що Центральна виборча комісія певною мірою є органом, який легітимізує і президентську владу, і парламентську. Зараз ви порушили питання, що ставить під сумнів безпосередньо легітимність проведених виборчих процесів усупереч усьому тому, про що говорить все спостереження - і національне, і міжнародне", - заявила Сліпачук під час засідання комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, повідомляє "Громадське".

Вона також назвала такими, що не відповідають дійсності, аргументи про те, що комісія політично ангажована.

"ЦВК була абсолютно незалежною, рівновіддаленою від усіх політичних сил. Саме це стало запорукою успішного результату проведених виборчих кампаній", - сказала Сліпачук.

Вона нагадала, що поточний склад комісії провів дві виборчі кампанії в об'єднаних територіальних громадах, двоетапні президентські вибори та парламентські.

Голова ЦВК зазначила, що міжнародні спостерігачі констатували, що багато проблем, з якими стикнулася комісія, є проблемами виборчого законодавства і свавілля в судовій практиці.

Нагадаємо, перший заступник голови профільного комітету Ради Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") повідомив, що 10 вересня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх членів Центральної виборчої комісії.

За словами депутата, таку пропозицію Зеленський пояснює проблемами на окрузі №198 на Черкащині, де переможцем визнали мажоритарника Сергія Рудика, але потім суд скасував це рішення. Результати виборів на окрузі №198 скасував Верховний суд за позовом кандидатки від "Слуги народу".

Пізніше стало відомо, що комітет Ради рекомендував парламенту підтримати подання президента Зеленського про звільнення всіх членів ЦВК.

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11 09 2019 20:21
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