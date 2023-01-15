Головні технологічні інновації, які здивували людство у 2022 році

Попри складний для глобальної економіки рік світові технології, в тому числі військові, не перестають нас дивувати. Одним з провідних трендів 2022 року стали розробки екологічних альтернатив для викопних вуглеводнів як пального

Економічна правда підготувала відео про летюче таксі, штучний мозок від Neuralink, вбивцю дронів та інші розробки, які змінюють наш світ.

Нагадаємо, що в кінці 2022 року у США корпорація IBM переклала свої найпопулярніші курси українською.