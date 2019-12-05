Головному редактору каналу ТВі Єгорову спалили авто, - ВІДЕО

Головному редактору каналу ТВі Володимиру Єгорову у ніч 12 травня підпалили автомобіль.

"Підпал в неділю о 4:30. Підло, нишком, не по-чоловічому. Пожежники і поліція свою роботу зробили, спасибі, приїхали оперативно. Машина відновленню не підлягає. Я пов’язую це з професійною діяльністю. Сусіди кажуть про хлопок, явний підпал", - повідомив у Facebook, опублікувавши відео палаючого авто.

Також, 4 травня у Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради.

Додамо, у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.