Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Головному редактору каналу ТВі Єгорову спалили авто, - ВІДЕО

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав
Головному редактору каналу ТВі Володимиру Єгорову у ніч 12 травня підпалили автомобіль.
Головному редактору каналу ТВі Єгорову спалили авто, - ВІДЕО Фото: скріншот

"Підпал в неділю о 4:30. Підло, нишком, не по-чоловічому. Пожежники і поліція свою роботу зробили, спасибі, приїхали оперативно. Машина відновленню не підлягає. Я пов’язую це з професійною діяльністю. Сусіди кажуть про хлопок, явний підпал", - повідомив у Facebook, опублікувавши відео палаючого авто.

Також, 4 травня у Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради.

Додамо, у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.

 
 
 
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2019 13:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.