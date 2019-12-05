CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГоловному редактору каналу ТВі Володимиру Єгорову у ніч 12 травня підпалили автомобіль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Головному редактору каналу ТВі Єгорову спалили авто, - ВІДЕО
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав
Фото: скріншот
"Підпал в неділю о 4:30. Підло, нишком, не по-чоловічому. Пожежники і поліція свою роботу зробили, спасибі, приїхали оперативно. Машина відновленню не підлягає. Я пов’язую це з професійною діяльністю. Сусіди кажуть про хлопок, явний підпал", - повідомив у Facebook, опублікувавши відео палаючого авто.
Також, 4 травня у Рівному спалили авто, яке орендує секретар міськради.
Додамо, у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.
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12 05 2019 13:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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