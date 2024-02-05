Головний дипломат ЄС назвав причину зриву постачання снарядів для ЗСУ

Важлива частина нашої продукції експортується в треті країни, сказав Боррель.

Причина проблем ЄС з поставками снарядів Україні не дефіцит виробничих потужностей, а експорт боєприпасів у треті країни.



Про це глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив після зустрічі з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, пише BCC News.

"Проблема сьогодні полягає не в нестачі потужностей у європейській промисловості. Не те, що нам потрібно купувати снаряди в іншому місці, тому що ми не можемо виготовити самі. Ми можемо виробляти. Але важлива частина нашої продукції експортується в треті країни", - сказав Боррель у понеділок у Варшаві.



Боррель вважає, що краще нехай країни ЄС домовляться зі своїми клієнтами і перенаправлять продукцію в Україну.

"Тобто, найкращий спосіб - це спробувати сказати іншим: будь ласка, почекайте, ви ж не воюєте, ви можете почекати кілька скільки місяців - і перенаправити продукцію в Україну. Це - політичне рішення, яке повинні прийняти країни Євросоюзу", - сказав Боррель.

Радослав Сікорський погодився з Боррелем і додав, що ЄС обов'язково повинен допомогти Україні досягти паритету з рф на фронті.