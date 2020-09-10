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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google допоможе смартфонам виявляти "підозрілі звуки"

Це може стати в нагоді людям із порушеннями слуху
Компанія Google розробила для смартфонів на базі Android нову функцію з фіксації "підозрілих звуків" вдома у користувача.
Google допоможе смартфонам виявляти "підозрілі звуки" Фото: FRANCOIS LENOIR

Таке технологічне оновлення допоможе сповіщати людей з проблемами зі слухом про певні процеси, що відбуваються навколо, повідомляє "Громадське".

Ця функція є оновленням для наявної функції Live Transcribe, що автоматично записує звуки, які чує ваш смартфон.

Фото: Google

Тепер Live Transcribe зможе чути інші звуки, зокрема димові та пожежні сигналізації, інші сирени, крики немовлят, дзвінки, гавкання собак, проточну воду, стукіт у двері тощо.

Функція також дозволить користувачам прокручувати попередні події дня, повторюючи всі звуки, які смартфон виявив протягом останніх кількох годин.

"Це показує, коли і як довго тривав звук, щоб краще зрозуміти його важливість. Якщо ваш пес гарчав через сирену, яку до цього було чути протягом 10 хвилин, ви зможете побачити це", - зазначили у Google.

Як це працюватиме?

Після фіксації звуку смартфоном користувачі отримуватимуть попередження про це за допомогою сповіщення, спалаху камери або вібрації корпусу пристрою.

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09 10 2020 17:27
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