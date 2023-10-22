Google має виплатити працівниці $1 млн за гендерні утиски
Про це пише Bloomberg.
Вперше за 5 років жінка подала позов про дискримінацію в оплаті праці проти Google.
Улку заявила, що компанія платила більше чоловікам, попри менший досвід, їй також відмовляли в підвищенні нібито через помсту за її скарги.
В суді справи слухали впродовж тижня.
Google заявляв, що Улку Роу мала ті самі можливості, що й її колеги-чоловіки.
За словами працівниці, вона прийшла на роботу з 23-річним досвідом роботи в сфері фінансових послуг і технологій, але її взяли на роботу 8-го рівня із зарплатою порядка $750 тисяч на рік.
"Чоловіки, які прийшли в компанію одночасно з нею, і нібито мали менший досвід, були найняті на дев’ятий рівень із зарплатою понад 1 мільйон доларів на рік", - сказавлв вона.
Журі з восьми присяжних постановило, що Google винна Роу $150 тисяч за біль і страждання через дискримінацію, а також $1 млн компенсації.
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