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Google має виплатити працівниці $1 млн за гендерні утиски

22 жовтня 2023, 14:14
Google має виплатити працівниці $1 млн за гендерні утиски
Фото: reuters
Суд в США визнав компанію Google винною в упередженому ставленні до своєї працівниці Улці Роу, яка працювала в компанії керівником відділу.

Про це пише Bloomberg.

Вперше за 5 років жінка подала позов про дискримінацію в оплаті праці проти Google. 

Улку заявила, що компанія  платила більше чоловікам, попри менший досвід, їй також відмовляли в підвищенні нібито через помсту за її скарги.

В суді справи слухали впродовж тижня.

Google заявляв, що Улку Роу мала ті самі можливості, що й її колеги-чоловіки.

За словами працівниці, вона прийшла на роботу з 23-річним досвідом роботи в сфері фінансових послуг і технологій, але її взяли на роботу 8-го рівня із зарплатою порядка $750 тисяч на рік.

"Чоловіки, які прийшли в компанію одночасно з нею, і нібито мали менший досвід, були найняті на дев’ятий рівень із зарплатою понад 1 мільйон доларів на рік", - сказавлв вона.

Журі з восьми присяжних постановило, що Google винна Роу $150 тисяч за біль і страждання через дискримінацію, а також $1 млн компенсації.

Влітку ми також писали, що Індія очолила рейтинг найбільш небезпечних країн для жінок.

 

Googleгендерна дискримінація

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