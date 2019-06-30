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Google Maps повідомлятиме про завантаженість автобуса або поїзда

Google видає цю інформацію, грунтуючись на минулих поїздках
Компанія Google оголосила про нову функцію в своєму картографічному сервісі, яка дозволяє прогнозувати ступінь завантаженості транспортного засобу, будь то автобус, поїзд чи метро.
Google Maps повідомлятиме про завантаженість автобуса або поїзда Фото: Raepress

Протягом декількох місяців пошуковий гігант просив користувачів Google Maps надати додаткову інформацію про рівень завантаженості їх маршрутів, інформує ITC.

Щоразу після завершення поїздки їм пропонувалося вибрати з чотирьох варіантів: багато вільних місць, мало вільних місць, тільки стоячі місця і стоячі місця в більш тісному просторі.

Тепер у компанії достатньо даних, щоб почати пропонувати прогнозування завантаженості транспортних засобів для користувачів, які планують свої щоденні маршрути. Нова функція вже працює в додатку в 200 містах по всьому світу.

Крім того, в Google Maps також з'явилися затримки руху автобусів в режимі реального часу в місцях, де пасажири не мають можливості отримати цю інформацію безпосередньо від місцевих транспортних компаній.

Тепер ви зможете бачити, чи спізнюється ваш автобус і чи надовго затримається, а також більш точний час в дорозі в залежності від умов руху по маршруту.

Вся ця інформація буде відображатися на карті.

Нагадаємо, що відтепер в Google Maps можна відстежити швидкість руху авто. Ця функція доповнює недавно анонсований режим повідомлень про обмеження швидкості.

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30 06 2019 13:42
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