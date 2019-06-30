Google Maps повідомлятиме про завантаженість автобуса або поїзда
Протягом декількох місяців пошуковий гігант просив користувачів Google Maps надати додаткову інформацію про рівень завантаженості їх маршрутів, інформує ITC.
Щоразу після завершення поїздки їм пропонувалося вибрати з чотирьох варіантів: багато вільних місць, мало вільних місць, тільки стоячі місця і стоячі місця в більш тісному просторі.
Тепер у компанії достатньо даних, щоб почати пропонувати прогнозування завантаженості транспортних засобів для користувачів, які планують свої щоденні маршрути. Нова функція вже працює в додатку в 200 містах по всьому світу.
Крім того, в Google Maps також з'явилися затримки руху автобусів в режимі реального часу в місцях, де пасажири не мають можливості отримати цю інформацію безпосередньо від місцевих транспортних компаній.
Тепер ви зможете бачити, чи спізнюється ваш автобус і чи надовго затримається, а також більш точний час в дорозі в залежності від умов руху по маршруту.
Вся ця інформація буде відображатися на карті.
Нагадаємо, що відтепер в Google Maps можна відстежити швидкість руху авто. Ця функція доповнює недавно анонсований режим повідомлень про обмеження швидкості.
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