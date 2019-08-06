Відтепер в Google Maps можна відстежити швидкість руху авто

Компанія Google додала спідометр в реальному часі в свій додаток Google Maps, що дозволяє стежити за швидкістю руху на автомобілі.

Відображення поточної швидкості руху можна активувати в меню налаштувань, а саме повідомлення демонструється в лівому нижньому кутку програми під час поїздки на авто, інформує ITC.

Ця функція - лише одна з багатьох, які потрапили в Google Maps після початкової появи в додатку Waze, який Google купила ще в 2013 році.

Серед інших таких можливостей можна назвати повідомлення про обмеження швидкості, повідомлення про аварії, повідомлення про камери контролю швидкості.

Поки що спідометр в Google Maps доступний не для всіх користувачів. Про доступність нової функції вже повідомляли користувачі в Аргентині, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канаді, Чехії, Фінляндії, Німеччини, Індії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Швеції, Тайвані, Великобританії і США.

Також повідомляється, що ця функція в даний час недоступна в Android Auto, але є в додатку Auto.

Нагадаємо, що за даними американської газети The New York Times, Google почала розкривати поліції дані всіх користувачів, які опинялися біля місць злочинів.