Google розкриває поліції дані всіх користувачів, які опинялися біля місць злочинів, - NYT

Відомо також про випадок помилкового арешту через це

Американська компанія Google розкриває правоохоронцям дані усіх користувачів, які опинялися біля місць злочинів.

Один зі співрозмовників The New York Times, зазначив, що 2019 року компанія отримує по 180 запитів на тиждень. У Google ці дані офіційно не підтвердили.

Google, як і інші компанії, зобов'язані надавати американській владі дані про конкретних користувачів за рішенням суду. Так, наприклад, за відсутності інших доказів ФБР та американська поліція звертається до компанії, аби отримати інформацію про всі пристрої, що перебували в районі злочинів. База даних історії місцезнаходжень називається Sensorvault.

Використання даних від Google зіграло свою невдалу роль при розслідуванні вбивства в передмісті штату Фенікс. Поліція заарештувала працівника складу, чий телефон зафіксували поруч із місцем злочину. Його тримали під арештом майже тиждень поки версію обвинувачення не спростували остаточно.

Спроби вести розслідування за допомогою даних Google непрозорі. І подібна співпраця компанії з владою — лише один із прикладів, коли конфіденційні дані користувачів використовуються не так, як вони очікують.

Нагадаємо, що Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.