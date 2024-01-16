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Google цьогоріч надасть уряду України 5 тисяч ключів безпеки

16 січня 2024, 18:32
Google цьогоріч надасть уряду України 5 тисяч ключів безпеки
google
Компанія Google продовжує підтримку кібербезпеки України, зокрема надасть українській владі 5 тисяч ключів безпеки.

Про це сьогодні Google написала у пресрелізі.

"На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Google представила візію для безпечної державної цифровізації та підтвердила, що у 2024 році продовжуватиме підтримувати кібербезпеку уряду України та зусилля щодо зміцнення онлайн-безпеки в Україні", - написано в релізі. 

"Google продовжує надавати підтримку цифровій трансформації України через різні ініціативи. Одна з ключових ініціатив - надання 5000 ключів безпеки державним службовцям", - заявив директор з питань взаємодії з органами державної влади Google Україна Олег Якимчук.

За його словами, ці пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру та безпеку громадян.

"Крім надання ключів безпеки, Google також планує запровадити програми навчання та тренінги, щоб допомогти українським урядовцям зрозуміти, як використати весь потенціал цих пристроїв. За допомогою навчальних матеріалів, інструкцій та тренінгів держслужбовці отримують знання та навички, необхідні для захисту своїх облікових записів. Крім того, Google та український уряд співпрацюватимуть над спільними семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися передовим досвідом і розробляти нові стратегії для захисту даних", - йдеться в пресрелізі Google.

Google також провела в Google House у Давосі круглий стіл високого рівня для підтримки динаміки цифрової трансформації України. Ця дискусія зібрала провідних експертів у Давосі та мала на меті допомогти прискорити інноваційну стратегію України, продемонструвати новаторський підхід країни до цифрової трансформації та сформувати майбутнє, яке ґрунтуватиметься на співпраці та прогресі.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі відвідувачі Google House можуть ознайомитися з віртуальною виставкою "Україна поруч" на платформі Google Arts & Culture. Виставка надає основу для обговорення та подальшого впровадження проєктів у культурній і технологічній сферах в Україні.

Ми також писали, що Google заявив, що під час війни російські хакери атакували Україну на 250% частіше.

GoogleУкраїнабезпека

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