Google запустив інструмент, який автоматично кадрує відео
Про це йдеться в блозі Google AI, повідомляє "Громадське".
Користувач має надати алгоритму відео та співвідношення сторін, також він може вказати, чи потрібні всі об'єкти у кадрі.
Алгоритм зможе відстежувати об'єкт у кадрі навіть під час зміни ракурсу. Інструмент автоматично налаштовується на кожну нову сцену. Якщо він знаходить зміни в композиції, то ізолює кадри, щоб вирішити, чи кадр статичний або потрібно застосувати трекінг.
Фото: Громадське
Якщо користувач обрав у налаштуванні, що необхідно залишити всі об'єкти, алгоритм може розширити зону кадрування і додати смуги з боків кадру, щоб заповнити пусті сторони.
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