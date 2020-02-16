Google запустив інструмент, який автоматично кадрує відео

Google запустив безкоштовний інструмент AutoFlip, який автоматично кадрує відео. Користувач має лише задати співвідношення сторін, далі алгоритм самостійно визначить найважливіші об'єкти в кадрі.

Про це йдеться в блозі Google AI, повідомляє "Громадське".

Користувач має надати алгоритму відео та співвідношення сторін, також він може вказати, чи потрібні всі об'єкти у кадрі.

Алгоритм зможе відстежувати об'єкт у кадрі навіть під час зміни ракурсу. Інструмент автоматично налаштовується на кожну нову сцену. Якщо він знаходить зміни в композиції, то ізолює кадри, щоб вирішити, чи кадр статичний або потрібно застосувати трекінг.

Фото: Громадське

Якщо користувач обрав у налаштуванні, що необхідно залишити всі об'єкти, алгоритм може розширити зону кадрування і додати смуги з боків кадру, щоб заповнити пусті сторони.

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