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У Великобританії готель пропонує клієнтам заняття "лемогою" - йогою з лемурами

Заняття "лемогою" коштуватиме 40 фунтів (1 420 грн) за одну годину
Чотирьохзірковий готель Armathwaite Hall Hotel & Spa у Великій Британії пропонує клієнтам заняття йогою в парку з лемурами. Комплекс розташований в Озерному краї, неподалік від міста Бассентуейт і гори Скиддо, на території лісопарку площею 164 га.
У Великобританії готель пропонує клієнтам заняття "лемогою" - йогою з лемурами Фото: PA Images via Getty Images

Лемури живуть на території парку, вони не бояться людей і з задоволенням позують на камери.

Нова послуга входить у оздоровчу програму готелю "Познайомтеся з дикою природою". На думку організаторів, йога з лемурами допоможе клієнтам позбутися стресу, знизити кров'яний тиск і подарує гарний настрій. Крім йоги в оточенні лемурів, охочим пропонують прогулянки з альпаками та знайомство з сурикатами.


Фото: Owen Humphreys / PA Images via Getty Images

"Лемога дає нашим гостям можливість відчути себе наодинці з природою", - заявила власниця Armathwaite Hall Керолін Грейвс.


Фото: Owen Humphreys / PA Images via Getty Images

Заняття "лемогою" у готелі пропонуються з квітня по жовтень за ціною 40 фунтів (1 420 грн) за 1 годину для чотирьох осіб старше 16 років.

Нагадаємо, великі білі акули можуть допомогти у лікування раку, а також хвороб, які пов'язані із старінням, сподіваються науковці.

 

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02 04 2019 14:40
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