У Великобританії готель пропонує клієнтам заняття "лемогою" - йогою з лемурами
Лемури живуть на території парку, вони не бояться людей і з задоволенням позують на камери.
Нова послуга входить у оздоровчу програму готелю "Познайомтеся з дикою природою". На думку організаторів, йога з лемурами допоможе клієнтам позбутися стресу, знизити кров'яний тиск і подарує гарний настрій. Крім йоги в оточенні лемурів, охочим пропонують прогулянки з альпаками та знайомство з сурикатами.
Фото: Owen Humphreys / PA Images via Getty Images
"Лемога дає нашим гостям можливість відчути себе наодинці з природою", - заявила власниця Armathwaite Hall Керолін Грейвс.
Фото: Owen Humphreys / PA Images via Getty Images
Заняття "лемогою" у готелі пропонуються з квітня по жовтень за ціною 40 фунтів (1 420 грн) за 1 годину для чотирьох осіб старше 16 років.
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