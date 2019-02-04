У Великобританії готель пропонує клієнтам заняття "лемогою" - йогою з лемурами

Нова послуга входить у оздоровчу програму готелю "Познайомтеся з дикою природою". На думку організаторів, йога з лемурами допоможе клієнтам позбутися стресу, знизити кров'яний тиск і подарує гарний настрій. Крім йоги в оточенні лемурів, охочим пропонують прогулянки з альпаками та знайомство з сурикатами.



Фото: Owen Humphreys / PA Images via Getty Images

"Лемога дає нашим гостям можливість відчути себе наодинці з природою", - заявила власниця Armathwaite Hall Керолін Грейвс.



Фото: Owen Humphreys / PA Images via Getty Images

Заняття "лемогою" у готелі пропонуються з квітня по жовтень за ціною 40 фунтів (1 420 грн) за 1 годину для чотирьох осіб старше 16 років.

Нагадаємо, великі білі акули можуть допомогти у лікування раку, а також хвороб, які пов'язані із старінням, сподіваються науковці.