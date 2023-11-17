Готовність китайської армії воювати: аналіз проблем та уроки з України

Видання проаналізувало готовність Національно-визвольної армії Китаю (НВАК) до гіпотетичного вторгнення у Тайвань 2027 року.

Китай регулярно заявляє про "возз'єднання" з Тайванем і натякає, що готовий застосувати силу. Але китайська армія має низку проблем.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання проаналізувало готовність Національно-визвольної армії Китаю (НВАК) до гіпотетичного вторгнення у Тайвань 2027 року.

Зазначається, що китайський лідер Сі Цзіньпін наполегливо працю над посиленням військ. За оцінками Пентагону, Китай має понад 2,1 млн активних військових, тобто армія є найчисленнішою у світі.

Також Пекін накопичив понад 400 кораблів і 3100 літаків, що дає йому найбільший у світі військово-морський флот і третю за величиною авіацію. Ядерний арсенал Китаю перевищив 400 боєголовок у 2021 році, а до 2035 року країна хоче накопичити 1500 боєголовок.

При цьому нечасті публічні коментарі Сі Цзіньпіна свідчать про те, що він побоюється за готовність своєї армії. Зокрема, однією з проблем є корупція та відсутність будь-якого бойового досвіду. Зокрема, китайський лідер наказав військовим змінити структуру армії, збільшити кількість ракетних, космічних підрозділів та кібервійськ. Сі Цзіньпін наголосив, що армія повинна готуватися "воювати і перемагати".

Bloomberg наголошує, що Китай уважно стежить за подіями в Україні. Китайські аналітики наголошують, що війна в Україні показала проблеми росії у координації та інтегрованими повітряно-наземними операціями. За даними видання, Сі Цзіньпін зрозумів, що "складні військові операції важчі, ніж здаються".

Попри те, що Китай регулярно проводить військові навчання і навіть залучає цивільні засоби, найголовнішою проблемою залишається відсутність бойового досвіду. Національно-визвольна армія Китаю не брала участі у серйозних бойових діях з 1979 році, тобто після закінчення війни проти В'єтнаму. Тому Китай практично немає генералів, які мають хоч якийсь бойовий досвід.

Сі Цзіньпін та його генерали називають цей брак досвіду "хворобою миру" Китаю.

"У Китаю не було досвіду війни, їх (військових, - ред.) треба перевірити, перш ніж здійснювати щось на кшталт повномасштабного вторгнення у Тайвань", - сказав Лі Сяобін, директор Інституту Західної частини Тихого океану в Університеті Центральної Оклахоми, який раніше служив у НВАК.

Bloomberg пише, що китайські війська взагалі важко назвати традиційною армією. Технічно Національно-визвольна армія Китаю - це збройне крило Комуністичної партії.

Це означає, що китайська армія підпорядкована політичній верхівці, а, отже, не може ухвалювати швидкі рішення на місцях. Це особливо важливо в умовах бойових дій.

Експерти вважають, що одержимість контролем замість командування роблять армію Китаю не гнучкою.

Нагадаємо, Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

15 листопада президент США Джо Байден зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Читайте, чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна.