ГПУ про справу Гандзюк: Розблоковано міжнародний розшук Левіна

У ГПУ кажуть, що таким чином "нарешті розблоковано" міжнародний розшук Левіна

Суд заочно дозволив арештувати Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

"Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено ухвалу про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – написала речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook, повідомляє "Українська правда".

У ГПУ кажуть, що таким чином "нарешті розблоковано" міжнародний розшук Левіна.

"Після набрання ухвалою чинності Генеральною прокуратурою буде поданий екстрадиційний пакет документів до Національного бюро Інтерполу України. О.Левін буде оголошений в міжнародний розшук", – додала Сарган.

Юрист і знайомий загиблої активістки Масі Найєм назвав повідомлення речниці ГПУ маніпуляцією.

"Вибачте, ким розблоковано? Хто блокував? Чому до суду не звернулись ще в грудні 2018 року, коли шалений популізм Ю. Луценка не втримав його від розголошення данних досудового розслідування і той сказав про підозру Левіну?" – написав юрист, зазначивши, що Левіну нібито завчасно повідомили про підозру і дозволили втекти.

У коментарі "Українській правді" Сарган пояснила, що у грудні 2018 року ГПУ подавала клопотання про затримання Левіна, і суд задовольнив прохання слідства. Однак Інтерпол відмовився оголошувати підозрюваного в розшук виключно на підставі дозволу на затримання, без погодження його арешту.

У ГПУ стверджують, що санкцію на арешт змогли отримати лише зараз, водночас, не пояснюючи конретно, які перешкоди не давали зробити цього раніше.

Додамо, міський суд Херсона розпочне розгляд справи про напад на громадську діячку Катерину Гандзюк 27 травня.

Довідка:

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".