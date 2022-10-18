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Грета Тунберг заявила, що не планує робити політичну кар’єру

Шведська 19-річна кліматична активістка Грета Тунберг заявила, що не бачить себе у політиці.
Грета Тунберг заявила, що не планує робити політичну кар’єру Фото: JEFF J MITCHELL
про це повідомляє BBC.
 
За словами Тунберг, політика надто "токсичне" середовище", тому вона не робитиме кар'єру у цій сфері.
 
Активістка переконана, що необхідні зміни в країнах відбудуться лише за умови достатнього суспільного тиску.
 
Останнім проєктом, яким займається шведська кліматична активістка, полягає у створенні збірника, куди увійдуть есе десятків експертів, щоб передати цей інструментарій тим, кого турбує зміна клімату у світі.
 
Нагадаємо, що Тунберг стала відомою в 2018 році після того, як пропустила школу та надихнула міжнародний рух для боротьби зі зміною клімату.
 
Торік у британському Університеті Вінчестера відкрили першу у світі скульптуру в натуральну величину шведської екоактивістки.
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18 10 2022 20:08
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