CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШведська 19-річна кліматична активістка Грета Тунберг заявила, що не бачить себе у політиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грета Тунберг заявила, що не планує робити політичну кар’єру
Фото: JEFF J MITCHELL
про це повідомляє BBC.
За словами Тунберг, політика надто "токсичне" середовище", тому вона не робитиме кар'єру у цій сфері.
Активістка переконана, що необхідні зміни в країнах відбудуться лише за умови достатнього суспільного тиску.
Останнім проєктом, яким займається шведська кліматична активістка, полягає у створенні збірника, куди увійдуть есе десятків експертів, щоб передати цей інструментарій тим, кого турбує зміна клімату у світі.
Нагадаємо, що Тунберг стала відомою в 2018 році після того, як пропустила школу та надихнула міжнародний рух для боротьби зі зміною клімату.
Торік у британському Університеті Вінчестера відкрили першу у світі скульптуру в натуральну величину шведської екоактивістки.
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18 10 2022 20:08 МЕДІА
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