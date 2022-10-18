Грета Тунберг заявила, що не планує робити політичну кар’єру

Шведська 19-річна кліматична активістка Грета Тунберг заявила, що не бачить себе у політиці.

За словами Тунберг, політика надто "токсичне" середовище", тому вона не робитиме кар'єру у цій сфері.

Активістка переконана, що необхідні зміни в країнах відбудуться лише за умови достатнього суспільного тиску.

Останнім проєктом, яким займається шведська кліматична активістка, полягає у створенні збірника, куди увійдуть есе десятків експертів, щоб передати цей інструментарій тим, кого турбує зміна клімату у світі.

Нагадаємо, що Тунберг стала відомою в 2018 році після того, як пропустила школу та надихнула міжнародний рух для боротьби зі зміною клімату.

Торік у британському Університеті Вінчестера відкрили першу у світі скульптуру в натуральну величину шведської екоактивістки.