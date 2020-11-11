Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном у Середземному морі

На місце події направлено три катери берегової охорони і загін водолазів.
Танкер під грецьким прапором зіткнувся з турецьким риболовецьким судном біля узбережжя турецької провінції Адана.
Грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном у Середземному морі Фото: KTRK

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Як повідомляє командування берегової охорони Туреччини, інцидент стався о 05.50 ранку на відстані 15 морських миль від берега.

 На місце події направлено три катери берегової охорони і загін водолазів.

На постраждалому риболовецькому судні перебувало п'ять осіб, які зникли безвісти.

Розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Читайте також: З танкера біля Маврикію викачали тисячі тонн палива

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2020 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.