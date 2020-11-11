CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТанкер під грецьким прапором зіткнувся з турецьким риболовецьким судном біля узбережжя турецької провінції Адана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном у Середземному морі
На місце події направлено три катери берегової охорони і загін водолазів.
Фото: KTRK
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.
Як повідомляє командування берегової охорони Туреччини, інцидент стався о 05.50 ранку на відстані 15 морських миль від берега.
На місце події направлено три катери берегової охорони і загін водолазів.
На постраждалому риболовецькому судні перебувало п'ять осіб, які зникли безвісти.
Розпочато пошуково-рятувальну операцію.
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11 11 2020 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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