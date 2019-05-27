Громадськість вимагає від Зеленського провести аудит коштів, витрачених на внутрішньо-переміщених осіб

"Під час роботи ми виявили багато системних порушень"

Представники низки громадських організацій, які займаються питаннями внутрішньо-переміщених осіб, оприлюднили вимоги до новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у зверненні громадських організацій до президента, повідомляє "Громадське".

Так, ключовою вимогою є проведення аудиту щодо державного розподілення та витрати коштів, які виділяють уряди інших країн та міжнародні організації для допомоги ВПО.

"Організації ВПО вимагатимуть від новообраного Президента України зобов’язати Кабінет міністрів України до кінця 2019 року провести аудит витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 із залученням незалежних експертів, та громадського сектору, як дорадчого органу, і оприлюднити результати аудиту", - йдеться в документі.

Згідно з інформацією, необхідність аудиту зумовлюється неякісним забезпеченням переселенців необхідними умовами, а також відсутністю прозорої звітності щодо того, як витрачаються кошти, які надає міжнародна спільнота.

"Під час роботи ми виявили багато системних порушень. Наприклад, і досі, не зважаючи на внесені зміни до ст. 5 Закону України "Про судовий збір", суди при винесенні рішень, пов’язаних з окупацією Донбасу та Криму, вимагають сплату судового збору із ВПО. Також житлові питання вирішуються хаотично, без врахування побажань самих переселенців. Зафіксовано багато випадків розкрадання коштів, виділених міжнародними організаціями, та інші порушення", – повідомила голова громадської спілки "Сильніші разом" Лілія Вірьовкіна.

Загалом під документом підписались 51 організація, яка займаються питаннями внутрішньо-переміщених осіб.

Нагадаємо,що сенат США пропонує збільшити до $300 млн і суттєво розширити допомогу в політиці безпеки Україні в американському оборонному бюджеті на 2020 рік.