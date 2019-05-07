Гройсман пригрозив Коболєву відставкою через суд по дивідендах

"Державна компанія проти держави - це нонсенс. Це вже не перший суд, яким "Нафтогаз" намагається поставити ультиматум державі"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав членів уряду до наступного засідання Кабміну прийняти протокольне рішення про внесення пропозиції про звільнення керівників держпідприємств, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень.

Про це він заявив, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, який призупинив рішення Кабінету Міністрів, яким НАК "Нафтогаз України" зобов'язали направити на дивіденди 12,25 млрд грн, що становить 90% чистого прибутку за 2018 рік, повідомляє "Економічна правда".

"Державна компанія проти держави - це нонсенс. Це вже не перший суд, яким "Нафтогаз" намагається поставити ультиматум державі. Якщо вони і далі будуть паразитувати на державних питаннях, я не буду це терпіти", - підкреслив прем'єр.

"Вважаю, потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити його в наглядові ради і менеджменту компанії. Поставити питання, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави. Якщо вони цього не зроблять, я пропоную доручити міністерствам в координації з якими перебувають "Нафтогаз", "Турбоатом", ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - додав він.

Нагадаємо, що прем'єр запропонував керівнику "Нафтогазу" повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року в вигляді винагороди і премій.