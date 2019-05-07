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Гройсман пригрозив Коболєву відставкою через суд по дивідендах

"Державна компанія проти держави - це нонсенс. Це вже не перший суд, яким "Нафтогаз" намагається поставити ультиматум державі"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав членів уряду до наступного засідання Кабміну прийняти протокольне рішення про внесення пропозиції про звільнення керівників держпідприємств, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень.
Гройсман пригрозив Коболєву відставкою через суд по дивідендах Андрій Коболєв. Фото: lb.ua

Про це він заявив, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, який призупинив рішення Кабінету Міністрів, яким НАК "Нафтогаз України" зобов'язали направити на дивіденди 12,25 млрд грн, що становить 90% чистого прибутку за 2018 рік, повідомляє "Економічна правда".

"Державна компанія проти держави - це нонсенс. Це вже не перший суд, яким "Нафтогаз" намагається поставити ультиматум державі. Якщо вони і далі будуть паразитувати на державних питаннях, я не буду це терпіти", - підкреслив прем'єр.

"Вважаю, потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити його в наглядові ради і менеджменту компанії. Поставити питання, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави. Якщо вони цього не зроблять, я пропоную доручити міністерствам в координації з якими перебувають "Нафтогаз", "Турбоатом", ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - додав він.

Нагадаємо, що прем'єр запропонував керівнику "Нафтогазу" повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року в вигляді винагороди і премій.

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05 07 2019 16:45
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