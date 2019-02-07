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Гройсман назвав Коболєва "цинічним монополістом" та запропонував повернути премії

Гройсман назвав голову правління НАК "Нафтогаз України" Коболєва "цинічним монополістом" та запропонував повернути майже 300 млн грн
Прем'єр запропонував керівнику "Нафтогазу" повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року в вигляді винагороди і премій.
Гройсман назвав Коболєва "цинічним монополістом" та запропонував повернути премії Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

"Щодо керівництва НАК, то у мене немає з ними дискусій. Вони – достатньо цинічний монополіст, з яким мені не по дорозі. Я змусив їх у травні і в майбутні місяці знизити ціни на газ для населення. Вони мають продовжувати це й надалі.

Пропоную також, аби вони повернули премії – це буде справедливо. Вони працюють на власні кишені, а на цьому потрібно поставити крапку. Їхній обов’язок – забезпечити транзит і збільшувати видобуток палива", - підкреслив Гройсман, йдеться в "Економічна правда".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що претендуватиме на посаду очільника Кабінету міністрів у разі проходження його партії до нового складу Верховної Ради.

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02 07 2019 17:14
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