Гройсман назвав Коболєва "цинічним монополістом" та запропонував повернути премії
"Щодо керівництва НАК, то у мене немає з ними дискусій. Вони – достатньо цинічний монополіст, з яким мені не по дорозі. Я змусив їх у травні і в майбутні місяці знизити ціни на газ для населення. Вони мають продовжувати це й надалі.
Пропоную також, аби вони повернули премії – це буде справедливо. Вони працюють на власні кишені, а на цьому потрібно поставити крапку. Їхній обов’язок – забезпечити транзит і збільшувати видобуток палива", - підкреслив Гройсман, йдеться в "Економічна правда".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що претендуватиме на посаду очільника Кабінету міністрів у разі проходження його партії до нового складу Верховної Ради.
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