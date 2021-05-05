"Нафтогаз" у першому кварталі отримав 12,6 мільярдів чистого прибутку - фіндиректор

Бізнес-середовище демонструє явні ознаки відновлення за вищих цін та більшого попиту, ніж минулого року

У першому кварталі 2021 року "Нафтогаз" отримав 12,6 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомив у Facebook фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл, зазначає "Економічна правда".

"Раніше ми заявляли, що очікуємо, що "Нафтогаз" стане прибутковим у першому кварталі. Я радий повідомити, що чистий прибуток у першому кварталі 2021 року становить 12,6 млрд грн (попередній результат, що підлягає подальшому перегляду). Чистий прибуток за той же період 2020 року становив 3,2 млрд грн.

Бізнес-середовище демонструє явні ознаки відновлення за вищих цін та більшого попиту, ніж минулого року. Очікуваний результат свідчить про нашу стійкість завдяки покращенню прибутковості три квартали поспіль", - написав він.

Читайте також: "Укргазбанк" цього року отримав майже ₴180 мільйонів прибутку