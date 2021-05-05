"Нафтогаз" у першому кварталі отримав 12,6 мільярдів чистого прибутку - фіндиректор
Про це повідомив у Facebook фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл, зазначає "Економічна правда".
"Раніше ми заявляли, що очікуємо, що "Нафтогаз" стане прибутковим у першому кварталі. Я радий повідомити, що чистий прибуток у першому кварталі 2021 року становить 12,6 млрд грн (попередній результат, що підлягає подальшому перегляду). Чистий прибуток за той же період 2020 року становив 3,2 млрд грн.
Бізнес-середовище демонструє явні ознаки відновлення за вищих цін та більшого попиту, ніж минулого року. Очікуваний результат свідчить про нашу стійкість завдяки покращенню прибутковості три квартали поспіль", - написав він.
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