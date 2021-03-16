Укргазбанк цього року отримав майже ₴180 мільйонів прибутку
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба банку.
"За два місяці 2021 року прибуток Укргазбанку склав 178 млн грн. Наразі нашими клієнтами є 2,2 млн українців. Кількість бізнес-клієнтів також постійно зростає: маємо більше 72 тисяч представників малого та середнього бізнесу та майже 7 тисяч – великого корпоративного сегменту", - йдеться в повідомленні.
У банку нагадали, що обсяг кредитних угод в межах державної програми "5-7-9%" вже подолав позначку в 1,6 млрд гривень, з них більше 1 млрд грн – інвестиційні кредити.
Як повідомляв "Укрінформ", чистий прибуток банків України за 2020 рік становив 41,3 млрд грн, що на 29% менше, ніж роком раніше.
Додамо, що S&P прогнозує, що ВВП України цьогоріч зросте на 4%.
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