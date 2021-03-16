Укргазбанк цього року отримав майже ₴180 мільйонів прибутку

За січень-лютий 2021 року прибуток "Укргазбанку" становив 178 млн гривень.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба банку.

"За два місяці 2021 року прибуток Укргазбанку склав 178 млн грн. Наразі нашими клієнтами є 2,2 млн українців. Кількість бізнес-клієнтів також постійно зростає: маємо більше 72 тисяч представників малого та середнього бізнесу та майже 7 тисяч – великого корпоративного сегменту", - йдеться в повідомленні.

У банку нагадали, що обсяг кредитних угод в межах державної програми "5-7-9%" вже подолав позначку в 1,6 млрд гривень, з них більше 1 млрд грн – інвестиційні кредити.

Як повідомляв "Укрінформ", чистий прибуток банків України за 2020 рік становив 41,3 млрд грн, що на 29% менше, ніж роком раніше.

Додамо, що S&P прогнозує, що ВВП України цьогоріч зросте на 4%.