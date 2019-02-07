ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що претендуватиме на посаду очільника Кабінету міністрів у разі проходження його партії до нового складу Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман збирається стати прем'єром при новій Раді
"Ми будемо думати, в яких конфігураціях можемо працювати далі. Мої пріоритети залишаються незмінними"
Фото: kmu.gov.ua
"У нас сьогодні є результати, але для мене це є недостатнім, я хотів би зробити більше. Тому і в парламенті, і, можливо, в майбутньому в уряді, я буду претендувати на посаду прем'єр-міністра, коли наша сила отримає мандат довіри від людей і ми увійдемо в парламент", - розповів прем'єр, інформує "Українська правда".
"Ми будемо думати, в яких конфігураціях можемо працювати далі. Мої пріоритети залишаються незмінними", - додав Гройсман
За його словами, він є "соціальним прем'єром".
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сподівається на зміну правоохоронної системи з приходом президента Володимира Зеленського.
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02 07 2019 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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