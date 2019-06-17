Гройсман поскаржився на Порошенка і "ворожу" правоохоронну систему, - ВІДЕО

"У попереднього президента волі не було, і мої розмови закінчувалися нічим"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сподівається на зміну правоохоронної системи з приходом президента Володимира Зеленського.

"Дещо мені вдалося зробити, але багато чого не вдалося, оскільки вся система навколо мене була ворожою. Візьміть СБУ, прокуратуру, митники - вони взяли в оборот цю історію, і мені складно було пробити. А поміняти когось у цій системі в мене не було жодних важелів. Сьогодні маю надію, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, які працюватимуть над тим, щоб створити нормальні умови для економіки", - заявив Володимир Гройсман в інтерв'ю "Фактам тижня" на ICTV, говорячи про перспективи детінізації економіки та залучення інвестицій.

"Раніше, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було, і мої розмови закінчувалися нічим. Тепер у мене є шанс", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, що в січні 2019 року Гройсман підтримав висунення Порошенка на другий термін.

На дострокові вибори до Верховної Ради прем'єр-міністр веде власну політичну силу "Українська стратегія".

Відзначимо, що разом з Гройсманом на вибори йдуть міністри від НФ Лілія Гриневич, Євген Нищук, Павло Петренко, міністр Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформполітики Еміна Джапарова, нардеп НФ Андрій Тетерук. Так само на з‘їзді присутні частина депутатів НФ, та радник Арсенія Яценюка з міжнародних питань Данило Лубківський.