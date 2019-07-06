Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Разом із Гройсманом на вибори піде частина міністрів та депутати НФ

Головуючим на з’їзді обрали Гройсмана, який і має очолити партію
Прем‘єр-міністр Володимир Гройсман веде на вибори до Верховної Ради партію "Українська стратегія Гройсмана", до нього приєднається частина депутатів "Народного фронту" та міністрів.
Разом із Гройсманом на вибори піде частина міністрів та депутати НФ Фото: liga.net

Разом з Гройсманом на вибори йдуть міністри від НФ Лілія Гриневич, Євген Нищук, Павло Петренко, міністр Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформполітики Еміна Джапарова, нардеп НФ Андрій Тетерук, повідомляє "Українська правда".

Так само на з‘їзді присутні частина депутатів НФ, та радник Арсенія Яценюка з міжнародних питань Данило Лубківський.

Головуючим на з’їзді обрали Гройсмана, який і має очолити партію.

Гройсман особисто озвучив першу 10-ку списку партії: Лілію Гриневич, Еміне Джапарову, Олександра Саєнка, Євгена Нищука, Павла Петренка, Сергія Марченка, Андрій Тетерук (буде відповідати за безпеку і оборону), Павло Яблонський (секретар вінницької міськради), Віктор Єленський (буде відповідати за питання релігії).

Нагадаємо, що кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2019 14:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.