Разом із Гройсманом на вибори піде частина міністрів та депутати НФ

Головуючим на з’їзді обрали Гройсмана, який і має очолити партію

Прем‘єр-міністр Володимир Гройсман веде на вибори до Верховної Ради партію "Українська стратегія Гройсмана", до нього приєднається частина депутатів "Народного фронту" та міністрів.

Разом з Гройсманом на вибори йдуть міністри від НФ Лілія Гриневич, Євген Нищук, Павло Петренко, міністр Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформполітики Еміна Джапарова, нардеп НФ Андрій Тетерук, повідомляє "Українська правда".

Так само на з‘їзді присутні частина депутатів НФ, та радник Арсенія Яценюка з міжнародних питань Данило Лубківський.

Головуючим на з’їзді обрали Гройсмана, який і має очолити партію.

Гройсман особисто озвучив першу 10-ку списку партії: Лілію Гриневич, Еміне Джапарову, Олександра Саєнка, Євгена Нищука, Павла Петренка, Сергія Марченка, Андрій Тетерук (буде відповідати за безпеку і оборону), Павло Яблонський (секретар вінницької міськради), Віктор Єленський (буде відповідати за питання релігії).

Нагадаємо, що кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".