ПОЛІТИКА НОВИНИПрем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вклав у виборчу кампанію близько 3 мільйонів гривень, і назвав себе найбільшим донором.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман розказав звідки бере гроші на передвиборчу кампанію
Гройсман сказав, скільки вклав у виборчу кампанію
Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman
"У нас є фонд виборчий. Він є абсолютно відкритий, публічний. Ми опублікуємо абсолютно всіх. У нас немає великого бізнесу, у нас немає найбільших донорів. Я думаю, що найбільший донор напевно, це я", - сказав Гройсман у інтерв’ю в ефірі одного з українських телеканалів, йдеться в "Укрінформ".
На уточнення ведучої, про яку суму ідеться, Гройсман відповів: "Напевно, сьогодні це біля 3 млн, я не буду на цьому зупинятися".
Нагадаємо, напередодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще 36 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах.
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09 07 2019 19:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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