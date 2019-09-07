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Гройсман розказав звідки бере гроші на передвиборчу кампанію

Гройсман сказав, скільки вклав у виборчу кампанію
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вклав у виборчу кампанію близько 3 мільйонів гривень, і назвав себе найбільшим донором.
Гройсман розказав звідки бере гроші на передвиборчу кампанію Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

"У нас є фонд виборчий. Він є абсолютно відкритий, публічний. Ми опублікуємо абсолютно всіх. У нас немає великого бізнесу, у нас немає найбільших донорів. Я думаю, що найбільший донор напевно, це я", - сказав Гройсман у інтерв’ю в ефірі одного з українських телеканалів, йдеться в "Укрінформ".

На уточнення ведучої, про яку суму ідеться, Гройсман відповів: "Напевно, сьогодні це біля 3 млн, я не буду на цьому зупинятися".

Нагадаємо, ​напередодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще 36 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах.

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09 07 2019 19:56
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