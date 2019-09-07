У САП оголосили підозру міністру енергетики Насалику
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Насалик "забув" задекларувати $1,249 млн США, йдеться в "Громадське".
"Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику $1,249 млн США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях", — ідеться у повідомленні.
Насалику загрожує штраф, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
"Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях", — додали в САП.
Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила обвинувачення одному з міністрів та кільком головам обласних державних адміністрацій.
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