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У САП оголосили підозру міністру енергетики Насалику

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Ігорю Насалику, міністру енергетики України, про підозру
Ідеться про недостовірну інформацію про майно в електронній декларації.
У САП оголосили підозру міністру енергетики Насалику Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Насалик "забув" задекларувати $1,249 млн США, йдеться в "Громадське".

"Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику $1,249 млн США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях", — ідеться у повідомленні.

Насалику загрожує штраф, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях", — додали в САП.

Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила обвинувачення одному з міністрів та кільком головам обласних державних адміністрацій. 

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09 07 2019 18:36
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