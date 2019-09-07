САП підготувала обвинувачення одному з міністрів та кільком головам ОДА, - ОНОВЛЕНО
Кого саме та в чому підозрюють Холодницький не уточнив. За його словами, процес роботи над обвинуваченням триває, інформує "Громадське".
"Наприклад, сьогодні (8 липня - ред.) ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз задача детективів - належним чином вручити цю підозру. Також іде процес погодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам, чинним поки що, суддям", - зазначив Холодницький.
Він додав, що за наявності достатньої доказової бази громадськість побачить результати цієї роботи публічно.
Оновлення
За даними агентства "Українські новини", мова йде про міністра енергетики та вугільної промисловості. Ігорю Насалику готують підозру за ст.366-ї Кримінального кодексу - декларування недостовірної інформації.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський гарантує незалежність антикорупційних органів і обіцяє захищати їх від будь-якого втручання.
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