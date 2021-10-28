Справа "ПриватБанку": ВАКС дозволив заочне розслідування щодо Дубілета

За даними слідства, у грудні 2016 року, в останній день перед визнанням "ПриватБанку" неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн грн на користь пов'язаної з "ПриватБанком" страхової компанії.

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл здійснити спеціальне досудове розслідування щодо колишнього голови правління "ПриватБанку".

Як передає Укрінформ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє в Телеграмі.

"28 жовтня 2021 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління приватного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, у грудні 2016 року, в останній день перед визнанням "ПриватБанку" неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн грн на користь пов'язаної з "ПриватБанком" страхової компанії.

Крім того, главу правління підозрюють у розтраті в переддень націоналізації банку його грошових коштів в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів "Приватбанку", організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов’язану з "ПриватБанком" компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикритті вчиненого злочину.

За даними САП, загальна сума збитків у зазначеному епізоді сягає 314 901 825,8 доларів, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.12.2016 становить 8 281 448 814,81 грн.

"Вказане рішення суду надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України. Вказане рішення Вищого антикорупційного суду оскарженню не підлягає", - зауважують у прокуратурі.

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня Національне антикорупційне бюро оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.

У червні кількість підозрюваних зросла до п'яти.

Того ж місяця стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Інтерполу із проханням щодо оголошення у розшук колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета, який переховується за кордоном.

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