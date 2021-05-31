БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"ПриватБанк" потенційно - так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу", - розповів Сергій Марченко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Марченко про приватизацію "ПриватБанку": Розглядаються варіанти розділення банку
"Ми на даному етапі лише оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно"
Фото: з вільних джерел
Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє "Економічна правда".
"ПриватБанк" потенційно - так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу.
Тому розглядаються варіанти можливого розділення. Вони поки що дискутуються, немає жодних концептів або напрямків руху", - розповів міністр.
"Ми на даному етапі лише оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно", - додав він.
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31 05 2021 14:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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