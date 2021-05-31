Марченко про приватизацію "ПриватБанку": Розглядаються варіанти розділення банку

"Ми на даному етапі лише оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно"

"ПриватБанк" потенційно - так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу", - розповів Сергій Марченко.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє "Економічна правда".

"ПриватБанк" потенційно - так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу.

Тому розглядаються варіанти можливого розділення. Вони поки що дискутуються, немає жодних концептів або напрямків руху", - розповів міністр.

"Ми на даному етапі лише оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно", - додав він.