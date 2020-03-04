Кабмін доручив ОДА обмежити виїзди з областей

"Створити на в’їздах і виїздах на/з території областей контрольно-пропускні пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, частин та підрозділів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ"

Кабінет міністрів доручив обласним та Київській державним адміністраціям на в’їздах і виїздах на/з території областей встановити особливий режим та розгорнути контрольно-пропускні пункти із залученням військовослужбовців та правоохоронців.

Про це йдеться в постанові уряду № 255 від 2 квітня, передає УКРІНФОРМ.

"Створити на в’їздах і виїздах на/з території областей контрольно-пропускні пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, частин та підрозділів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ", - зазначається в документі.

Кабмін доручив встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території областей громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями.

Крім того, ОДА повинні забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції), харчування, транспортування до них осіб, у тому числі від пунктів пропуску через державний кордон та контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, що потребують обсервації (ізоляції), медичне спостереження за ними.

Обласні держадміністрації зобов'язані організувати проведення дезінфекційних заходів у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах.

У разі потреби ОДА мають забезпечити оперативне відкликання з очної форми навчання на заочну лікарів-інтернів для залучення до надання медичної допомоги.

Уряд також доручив ОДА вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. 23 людей померло. Водночас 19 пацієнтів одужало.